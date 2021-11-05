Tüpraş, üçüncü çeyrekte 988 milyon TL net kâr açıkladı

Tüpraş, 2021'in ilk 3 aylık döneminde 988 milyon TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirketin 9 aylık net kârının 1,9 milyar TL'ye çıktığını duyurdu.

Açıklamaya göre Tüpraş, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 96’lık kapasite kullanımıyla 6,9 milyon ton üretim ve 8 milyon ton satış gerçekleştirdi. Tüpraş’ın üçüncü çeyrek cirosu 41 milyar TL olarak gerçekleşirken, 9 aylık toplam cirosu 95 milyar TL oldu. Şirket, ayrıca söz konusu dönemde 20 milyon tonluk satış yaptı.

Tüpraş, ürün marjlarındaki yükseliş, yurt içi ve uluslararası satışlarındaki güçlü seyir sonucunda artan faaliyet kârının yanı sıra Brent ham petrol fiyatında devam eden yükselişe bağlı oluşan stok kârının da desteğiyle üçüncü çeyrekte 1,2 milyar TL vergi öncesi kâr kaydetti. Şirketin 2021 yılı ilk dokuz ayındaki vergi öncesi kârı ise 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada ayrıca, "Tüpraş, Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacını karşılama görevini emniyetli işletme anlayışıyla, hiçbir aksamaya fırsat vermeden yerine getirmeye, yetkin insan kaynağı ve küresel rekabet gücüyle hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.