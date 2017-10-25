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TÜPRAŞ patlaması ile ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alınan Mehmet Emin T. tutuklandı

25 Ekim 2017 02:08

İzmir'in Aliağa ilçesinde, TÜPRAŞ Rafinesi'ndeki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan rafinerinin saha sorumlularından işletme başmühendisi Mehmet Emin T. tutuklandı.
 
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, TÜPRAŞ'ta 11 Ekim'de meydana gelen ve 4 işçinin yaşamını yitirmesi ve 2 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan iş cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyeti, olayla ilgili çalışmasını tamamladı.
 
Bilirkişi heyetinin, "ağır sorumluluk" tespit ettiği raporunu Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmasının ardından, önceden adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılan TÜPRAŞ'ın bakım işlerinden sorumlu işletme başmühendisi Mehmet Emin T. yeniden gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mehmet Emin T., "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.
 
Kararla birlikte, tutuklu yargılananların sayısı 5'e yükselmiş oldu.

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