Tüpraş, Entek Elektrik'i devralacak

Tüpraş, sermaye artırımı yöntemiyle Koç grubu şirketi Aygaz ve ana ortağı Koç Holding'den, elektrik üreticisi Entek Elektrik'i devralma kararı aldı.

Akaryakıt üretimi esnasında kullanılan enerjinin karbon salımını azaltmayı hedefleyen Tüpraş, bu kapsamda 10 yıl süreyle yenilenebilir enerji alanına yatırım yapacağını kasım ayında açıklamıştı.

Entek Elektrik'in 264 MW kurulu güçte hidro elektrik, 60 MW güçte rüzgar ve 112 MW güçte doğalgaz santrali bulunuyor.

Şirketlerin dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre satın alma sonucu Tüpraş'ın sermayesi 250 milyon liradan 275 milyon liraya çıkarılacak. Tüpraş'ın sermayesinde, halka açık kısmı da içeren hali hazırdaki ortaklarının payı 7.9 puan azalacak.