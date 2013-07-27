TÜPRAŞ, Aygaz ve OPET için yapılan ihbar içeriden mi?

Koç Grubu'nun şirketleri TÜPRAŞ, Aygaz ve OPET'e yönelik başlatılan denetimde ihbarın içeriden geldiği öğrenildi. Emniyete gelen ihbarda, her üç şirkette vergi kaçırıldığı iddiası yer aldı. Bu ihbar mektubu delil gösterilerek Koç şirketlerinde "aramalı inceleme" yapıldı.

Baskını gerçekleştiren özel ekip, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul depoları ile dolum tesislerinde de inceleme kararı aldı. Şirketlere ait bilgisayar ve dosyalara el konulurken, evraklar incelemeye alındı. Bilgisayardaki veriler kontrolden geçildi. Evrakta sahtecilik olup olmadığına bakılıyor. İncelemelerde vergi kaçağı, tanklardan birinde marker bulunmaması durumunda grup yöneticileri ve aile hakkında dava açılabilecek.



1 yıl sürebilir



Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından gerçekleştirilen incelemeler tam ve sınırlı olarak ikiye ayrılıyor. Kaçakçılıkla suçlanan şirketlere yönelik incelemeler, sektörün büyüklüğüne göre bir yıl sürebiliyor. Sınırlı vergi incelemeleri ise 6 ayda tamamlanıyor. Özel ekibin rafineri, tank ve diğer depolardan alınan akaryakıt örneklerini özel kurye ile TÜBİTAK, ODTÜ laboratuvarlarına gönderdiği öğrenildi. Numune sonuçları 2 hafta içinde belli olacak.



OPET Tekirdağ'a da baskın



Maliye ekipleri, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yer alan OPET Marmara Terminali'ne de baskın düzenledi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde mahkemeden alınan arama kararıyla evraklara el kondu. Tesisin tüm tanklarında inceleme yapan ekiplerin, cam şişelere akaryakıt örnekleri aldığı belirtildi. Beş saatlik incelemelerin ardından ekipler tutanak tuttu.



Maliye'nin defteri kabarık



Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun son birkaç yıldır yoğunlukla yaptığı inceleme ve denetimler, TÜPRAŞ'la yeniden gündeme geldi. Kayıtdışılık ve vergi kaçakçılığıyla mücadelede, incelenen alanların kapsamını her geçen gün genişleten kurul, 10 numara yağdan lüks araçlara, deniz ve hava yakıtlarından turizm acentlerine kadar birçok alanda araştırma yapıyor.



Kaçakçılık ithamıyla yapılmıyor



Enerji Hanım etkinliği için Hakkari'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TÜPRAŞ denetiminin siyasi değil, teknik bir denetim olduğunu söyledi. Yıldız, "Yapılan dişlem kaçakçılık ithamıyla yapılan bir denetim değildir" dedi.