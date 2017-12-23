Tüpden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, bir evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Evin duvarlarının yıkıldığı patlamada, 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Girne Mahallesi 2110 Sokak\'ta, iki katlı evin üst katında meydana geldi. Naime Mastar\'ın (77) yalnız yaşadığı evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkılırken, Mastar hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Naime Mastar, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlama nedeniyle binanın alt katı boşaltılırken, belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından evde \'oturulamaz\' raporu verildi.

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