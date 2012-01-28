Tüp, reflektör kılığına girdi!



T24 - İstanbul'da arızalanan kamyonetin reflektrü olamayan sürücüsü 'tüp' desteği alarak sorunu çözmeye çalıştı.





Doğan Haber Ajansı muhabiri Ramazan Almaçayır'ın haberi şöyle: Yer Pendik sahilyolu. Saat 11. 30. Yolda hareketsiz kalmış bir araç. O aracın biraz uzağında yola konulmuş bir mutfak tüpü. Siz onun mutfak tüpü olduğuna bakmayın aslında o bir reflektör. Daha doğrusu reflektör niyetine yola konulmuş bir tüp.



Vites arızası yaptığı için hareketsiz kalan kamyonetin sürücüsü mutfak tüpünü oraya diğer sürücüleri uyarması için "dikkat sıradışı bir durum var yaklaşma" mesajını vermek için koymuş. Manzara göreni hayrete düşürüyor. Bir başka hayret konusu da arızalı kamyonetin sürücüsü. Engelli bir sürücü olduğu anlaşılıyor ve engeli araç kullanmasını etkileyecek gibi görünüyor.



"Başka bir şey yoktu koymaya" şeklinde hassasiyetini ortaya koymaya çalışan sürücüye başka bir soru yöneltme imkanı da kalmıyor habercinin. Zira bu arada beklenen tamir ustası geliyor hem tüp, hem kamyon ortadan kayboluyor.





