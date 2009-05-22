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Yaşam

Tüp kamyonunun çarptığı minik İrem öldü

22 Mayıs 2009 05:15

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir tüp kamyonunun çarptığı küçük kız öldü, annesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü Saray Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Yavuz Karademir ile eşi Nuray Karademir ve çocukları, Emir (1) ve İrem (7), Çevreyolu Devlet Hastanesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Mustafa Usta'nın kullandığı 07 NGZ 51 plakalı tüp kamyonu, önce annesinin elini tutan İrem'e, sonra da Nuray Karademir'e çarptı.

Kaza, İrem Karademir olay yerinde öldü, annesi Nuray Karademir ise yaralandı.

Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karademir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kucağındaki bebeği Emir ile kazaya tanık olan baba Yavuz Karademir ise fenalık geçirdi. Meslektaşları tarafından sakinleştirilen Karademir'e hastanede sakinleştirici iğne yapıldı.

Kamyon sürücüsü Mustafa Usta gözaltına alındı.

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