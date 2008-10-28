Tüp bebekte 'katkı payı' şoku!

Yardımcı üreme yöntemi (tüp bebek) tedavisinde, memur ve diğer sigortalılardan katkı payı alınması kararlaştırıldı. Daha önce devlet tarafından karşılanan tüp bebek masrafları, 2009 yılından itibaren sigortalılara yansıtılacak.Buna göre tüp bebek isteyen çiftler, ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede ise yüzde 25 oranında katkı payı ödeyecek. Uygulamadaki geri kalan harcama ise devlet tarafından karşılanacak. Böylelikle bugünkü fiyatlar uyarınca, tüp bebek isteyen kamu görevlileri, en az 600 YTL civarında katkı payı ödeyecek. Türkiye’de tüp bebek uygulamaları 2 bin YTL’den, 2 bin 500 dolara kadar yapılıyor.TBMM Başkanlığına sunulan 2009 yılı Bütçe kanunu tasarısına göre, tüp bebek uygulamalarında kamu görevlileri için devletin ödediği paradan, katkı payı kesilmesi öngörüldü. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kapsamında istihdam edilenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ve yeşil kart sahiplerinin, 2009'da, ayakta tedavilerinde de hekim ve diş hekimi muayenelerinden 2 TL katılım payı da alınacak.2005 yılında sigortalılar için tüp bebek uygulamaları, hak sahiplerine sağlanacak sağlık yardımları kapsamında değerlendirilmiş ve 2006 yılından itibaren, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde gerçekleştirilen tüp bebek uygulamaları masraflarının devletçe ödenmesine karar verilmişti. Devlet tüp bebek uygulaması öncesi kullanılması gereken bazı ilaçları masrafını da üstlenmişti.Bugüne kadar Türkiye’de 110 bin civarında tüp bebek uygulaması yapıldığı ve ilk başlarda yüzde 15 olan gebe kalma ve başarı şansının, bugün yüzde 55’lere yükseldiği bildirildi. Türkiye’de halen 70 civarındaki ayrı sağlık kuruluşunda ilaç ücreti hariç, 2 bin YTL’den, 2 bin 500 dolara kadar ücretle tüp bebek operasyonları yapılıyor.