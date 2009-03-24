'Tüp bebeklerde hastalık riski daha az'

İspatlanmış hastalıklar

Ufuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Baltacı, İngiltere hükümetinin Fertilizasyon ve Embriyoloji Kurumu (HFEA) tarafından tüp bebeklerin kalp kapakçığından, yarık dudak ve damağa, bağırsak hastalıklarından sindirim sistemi anomalilerine kadar çeşitli hastalıkların görülme sıklığına ilişkin çalışmasını yorumladı.Normal yollarla dünyaya gelen bebeklerde, bu tür büyük doğumsal defektlerin görülme sıklığının birkaç binde 1 olduğunu belirten Prof. Dr. Volkan Baltacı, yüzde 30 artıştan söz edilen tüp bebekte bu artışın, binde 1'lik bir riskin binde 1.3 oranına çıkması anlamına geldiğini söyledi.Prof. Dr. Baltacı, tüp bebek işlemi sırasında genetik anlamda hücrelerin doğal yolla geçirmesi gereken bazı evrelerin atlanmasının (genomik imprinting) söz konusu olduğunu, bunun da büyük doğumsal defektlerin normal doğumlara göre sıklığında bir miktar artışa yol açabildiğini, ancak bu risklerin, göze alınabilecek kadar düşük olduğunu kaydetti.Hamileliği sırasında sigara içen bir kadının, bebeğinde meydana gelebilecek anomali veya enfeksiyonlara yatkınlığın, alkol kullanımındaysa organ bozuklukları sıklığının kanıtlanmış riskler olduğunu bildiren Prof. Dr. Baltacı, toksik ajanlar ve katkılı beslenmenin yol açabileceği potansiyel hastalıkların, tüp bebek işleminden kaynaklanan risklere göre sayısal olarak çok düşük olduğunu ifade etti.Prof. Dr. Volkan Baltacı, tüp bebek uygulamasında ispatlanmış risklerde artışın, kız ve erkeklerin cinsiyet kromozomlarındaki eksikliklere ilişkin hastalıklarda görüldüğünü belirtti.Bunların, kız bebeklerin anne karnında gelişimi sırasında cinsiyet kromozomunun tamamen veya eksikliğiyle ortaya çıkan turner ile erkeklerde kısırlık sorunu yaratan klinefelter sendromları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Baltacı, bu artışın mantığının, embriyonun seçilmiş ve kısırlık sorunu olan anne ve babadan oluşmasından kaynaklandığını bildirdi.Prof. Dr. Baltacı, bunun dışında bildirilen bozuklukların henüz ispatlanmadığını, insanları bu konuda ürkütmenin yanlış olduğunu söyledi.