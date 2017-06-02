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Sağlık

Tüp bebekler için spermini kullanmakla suçlanan doktora DNA testi

Doktorun en az 19 çocuğun biyolojik babası olduğu belirlendi

02 Haziran 2017 22:37

Hollanda'da mahkeme, sahibi olduğu tüp bebek kliniğinde donörler yerine kendi spermlerini kullanmakla suçlanan ve en az 19 çocuğun biyolojik babası olduğu belirtilen doktora DNA testi yapılmasına hükmetti.

Mahkeme bu kararı, çocukların kendi kökenlerini bilme hakkını güvence altına alan Uluslarası İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesine dayandırdı.

Geçen ay 89 yaşında ölen Doktor Jan Karbaat'ın, mahkeme kararıyla el konan diş fırçası, traş malzemeleri ve çorapları incelenecek.

Jan Karbaat, Rotterdam kentinin Barandrecht ilçesinde 1980 yılında açtığı bir tüp bebek kliniğinin sahibiydi.

Rotterdam Zuider Hastanesi'nde uzun süre yöneticilik de yapan Karbaat, Hollanda'da yapay döllenme konusunda önde gelen isimlerden biri olarak biliniyordu.

Yapay döllenme yoluyla dünyaya gelen bebeklerin kaydını tutan FIOM adlı kuruluş, klinikte doğan en az 19 çoğun biyolojik babasının Karbaat olduğunu açıklamıştı.

Karbaat'ın öz çocuklarından birinin verdiği DNA örneği, yapay döllenme sonucu doğan 19 kişi ile aynı çıkmıştı.

Ancak kesin sonuç için, geçen Nisan ayında ölen Karbaat'ın DNA örneklerinin incelenmesi gerekiyor. Doktorun dul eşi ise buna karşı çıkıyordu.

Sayı artabilir

Hollanda mahkemesine göre, yapay döllenme yoluyla dünyaya gelen çocukların, gerçek anne babalarının kim olduğunu bilmek istemesi temel bir hak.

DNA sonuçları noter gözetiminde saklanacak ve mahkeme izni olmadan paylaşılamayacak.

FIOM'a göre, yapılacak DNA testi sonucu Karbaat'ın kendi spermlerinden doğan çocuk sayısı artabilir. Çünkü Karbaat'ın kliniğinde yapay döllenme yoluyla doğan çocukların tamamı kendilerine kayıtlı değil.

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