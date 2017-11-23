Tüp bebek yöntemiyle 22 yıl sonra gelen çifte mutluluk

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde 22 yıldır çocukları olmayan Mehmet Türker (47) ve Hamide Türker (38) çiftinin bu özlemi, tüp bebek tedavisiyle son buldu. Çift, 22 yıl sonra doğan ve Yahya ile Davut ismini verdikleri ikiz oğullarını kucaklarına aldı.

Akhisar\'da esnaf olan Mehmet Türker ile ev kadını eşi Hamide Türker\'in 22 yıllık çocuk hasreti, ikiz erkek bebeklerle son buldu. Manisa\'daki özel bir hastanede tüp bebek direktörü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Özçakır tarafından uygulanan tüp bebek tedavisiyle çift, 22 yıl sonra, geçen 6 Kasım\'da ikiz bebeklerine kavuştu. Prof. Dr. Tayfun Özçakır, çiftin bu yılın başında kendilerine başvurup, 22 yıldır bebeklerinin olmadığını belirttiğini, ardından tedaviye başladıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Özçakır, \"Tedaviye başladıktan 15 gün sonra uyguladığımız tedavi olumlu sonuç verdi, anne Hamide Türker hamile kaldı. Daha sonraki kontrollerde çocukların ikiz olduğunu öğrenince mutluluğumuz ikiye katlandı. Bu tür olumlu sonuçlar yaptığımız tedavinin ne kadar başarılı olduğunu gösterirken, bizleri de motive ediyor. Çiftin 22 yıllık evlat özlemine son vermek bizi gerçekten çok mutlu etti\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARIMI KUCAĞIMA ALINCAYA KADAR UMUDUM YOKTU\'

İkiz erkek bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan baba Mehmet Türker, çocuklarını kucağına alıncaya kadar umutlu olmadığını dile getirdi. Baba Türker, \"22 yıldır evliyiz. Bu süre içerisinde birçok doktora gittik. Çeşitli tedaviler gördük ancak hiçbirinden sonuç alamadık. Bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine sayın hocamız Tayfun Özçakır\'ı bulduk. Sonra kendisiyle tüp bebek tedavisine başladık. Ancak tüp bebek tedavisine başlarken içimde çok cılız bir umut vardı. Bu tedaviden de sonuç alamayacağımızı düşündük. Ancak tedavi sürecinden sonra çocuklarımızı kucağımıza aldık. Çocuklarımızı kucağımıza alıncaya kadar hala inanamıyorduk. Şimdi çok mutluyuz\" dedi.

\'ARTIK EVİMDE BAYRAM HAVASI VAR\'

Anne Hamide Türker ise, 22 yıl sonra anne olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Erkek bebeklerine Yahya ve Davut ismini verdiklerini dile getiren anne Türker, \"Dünyanın en güzel mutluluğu olan, anne olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 22 yıl sonra bana dünyanın en güzel hediyesini verdiler. Artık evimizde bayram havası var\" diye konuştu.



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