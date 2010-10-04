-TÜP BEBEK YÖNTEMİNİN MUCİDİ NOBEL ALDI STOCKHOLM (A.A) - 04.10.2010 - Genetik ve tüp bebek konusunda ilk çalışmaları yapan İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Robert G. Edwards, 2010 yılının Nobel Tıp Ödülünü aldı. İngiltere'de 1960'larda dünyada ilk kez tüp bebek konusunda araştırmalarına başlayan Prof. Dr. Robert G. Edwards'ın, Stockholm'de İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen 10 milyon İsveç Kronu (102 bin avro) değerindeki tıp ödülünü almaya hak kazandığı açıklandı. Cambridge Üniversitesinde fahri doktor olan 85 yaşındaki Edwards, 1988 yılında ölen operatör doktor ve jinekolog Patrick Steptoe ile birlikte yumurta hücrelerinin dışarıda döllenerek vücuda yerleştirilmesi tekniğini geliştirdi. İngiltere'de 25 Temmuz 1978 tarihinde Louise Brown, dünyada bu yöntemle dünyaya gelen ilk bebek oldu ve bu olay, üreme tedavilerinde bir çığır açtı. Robert Geoffrey Edwards, 27 Eylül 1925 tarihinde İngiltere'nin Leeds kentinde dünyaya geldi. Prof. Dr. Edwards, tıp alanındaki tüp bebek ve üreme tedavilerine ilişkin çalışmalarını İngiltere'deki Cambridge ve Edinburgh üniversitelerinde sürdürdü.