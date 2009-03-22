Tüp bebek yapmadan önce 30 kere düşünün

İngiltere’de Fertilizasyon ve Embriyoloji Kurumu açıkladı: Tüp bebeklerde genetik kusurlar ve sağlık sorunları riski yüzde 30 daha fazla, tüp bebek yapmak isteyen çiftler önceden bu konuda uyarılmalı. Kuruma göre, kısırlık tedavisi için başvuran çiftler, bu yöntemin bebekte hayatı tehdit eden sağlık sorunları veya uzun dönemli sakatlıklara yol açabileceğini bilerek karar vermeli.



İngiltere’de ilk kez yapılacak uygulamayla ekim itibarıyla merkezler, çiftleri gerek tüp bebek, gerekse benzeri diğer yöntemlerin riskleri konusunda önceden uyarmak zorunda.

ABD, Atlanta’daki Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi’nden bilim insanları da Ulusal Doğum Kusurlarını Önleme Çalışması’ndaki verileri kullanarak 13 bin 500 doğumla 5 bin kişilik kontrol grubunu karşılaştırdı. Araştırmada tüp bebeklerin kalp kapakçığı kusurundan yarık dudak ve damağa, bağırsakların ve yemek borusunun tam gelişmemesi yüzünden sindirim sistemi anormalliklerine kadar çeşitli hastalıklardan mustarip olabildiği saptandı.



Tüp bebeklerde küçük olsa da gelişme geriliğine yol açan Angelman sendromuyla karında delik ve öğrenme zorluğuna yol açan Beckwith-Wiedeman sendromu gibi nadir görülen genetik hastalık riskinin de, normal yolla dünyaya gelen bebeklere göre daha fazla olduğu açıklandı.



Düşük kaliteli yumurtalar



Uzmanlara göre tüp bebek veya diğer tedavi yöntemleriyle dünyaya gelen bebeklerde daha fazla sağlık sorunu riski olmasının nedeni, doğanın düşük kaliteli olduğu için atacağı yumurtaların kısırlık tedavisindeki ilaçlar sayesinde kullanılması olabilir. Diğer bir sebebin de, yumurtaları artık düşük kaliteli olan yaşı büyük kadınların bu yönteme daha fazla başvurması olabileceği söyleniyor. Uzmanlar yine de risklerin doğrudan kısırlığın sebebiyle mi ilintili olduğunu, yoksa yöntemin kendisinden mi kaynaklandığını henüz bilmiyor. (AA)

