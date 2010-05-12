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Sağlık

Tüp bebek uygulamasına 'Diyanet' izni

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza Aktan, tüp bebek uygulamasında çocukların cinsiyetinin belirlenmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "İş normal akı

12 Mayıs 2010 03:00

T24 - Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza Aktan, tüp bebek uygulamasında çocukların cinsiyetinin belirlenmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "İş normal akışına bırakılmalı" dedi.

Aktan, tüp bebeğin kısırlık tedavisi boyutunda uygulandığında caiz olduğunu belirterek, bu kapsamda evli olan ve normal yollardan çocuk sahibi olması mümkün olmayan çiftlerin bu tedaviyi uygulayabileceğini belirtti.

Evli çiftlere ait yumurta ve spermlerin birleştirilmesiyle oluşturulan embriyodan hamile kalınmasına "evet" dediklerini vurgulayan Aktan, "Bunun dışında rahim kiralama, sperm alma, yumurtalık nakli gibi evli olmayan kadın ve erkeğin sperm ve yumurtalarının birleştirilmesine yol açan veyahut da karı kocanın sperm ve yumurtalıklarından oluşsa bile başka kadının rahmine yerleştirilmek suretiyle oluşturulan her türlü yöntemi caiz görmüyoruz" diye konuştu.

Evli çiftlere yapılan tüp bebek uygulamasında çocukların cinsiyetinin seçilmesinin de doğru olmadığını vurgulayan Aktan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın bazı yörelerinde ve kültürlerde erkek evlada çok fazla önem veriliyor. Herkes istiyor ki çocuğu erkek olsun. Bu cinsiyet dengesini bozacak bir tablo ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu Cenab-ı Hakk’ın fazlettiyi o kanuna bir şekilde müdahalede bulunulmuş olur. Tüp bebek uygulamasında çocukların cinsiyetinin belirlenmesini doğru bulmuyoruz. İşi normal akışına bırakmalı, Allah ne takdir etmişse o olur."

İlk embriyo döneminde çocuk sayısının belirlenebileceğini belirten Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aktan, ana rahmine düşen ve canlı hüviyetini kazanan bebeklerin ayıklanmasının da doğru olmadığını sözlerine ekledi.


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