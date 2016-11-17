Tüp bebek tedavisinde başarı şansınızı hesaplayın

"Tüp bebek tedavisi" diye bilinen IVF tedavisi gören çiftler için, çocuk sahibi olma şansını internet üzerinden ölçebilecekleri yeni bir hesaplama yöntemi geliştirildi.

İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nden uzmanlar, hesaplama yöntemini IVF tedavisi gören 113 bin kadından alınan veriler ışığında oluşturdu.

Uzmanlar bu yöntemle çiftlerin beklentilerini şekillendirebileceğini ve tedavilerini planlayabileceklerini ifade etti.

Kadının çocuk sahibi olma şansında en büyük belirleyici faktör yaş.

30 yaşından sonra, çiftlerin bebek sahibi olma şansı azalmaya başlıyor ve kadın gebe kalamadıkça daha da düşüyor.

IVF tedavisinde başarı şansını ölçen başka faktörler de var ancak bu yöntemle ilk kez altı IVF denemesine kadar tahminler yapılabiliyor ve dondurulmuş embriyoların kullanımı da hesaba katılıyor.

Çiftler hesaplama yöntemiyle, toplanan yumurta, rahme transfer edilen embriyoların sağlık durumu ve dondurulmak için alınan yumurtaların kalitesine bağlı olarak, ilk IVF tedavisi öncesi ve sonrasındaki şanslarını tahmin edebiliyor.

Aberdeen Üniversitesi'nden tıbbi istatistik uzmanı David McLernon, dört yıllık bir çalışma sonucu hazırladığı hesaplama yönteminin, çiftin IVF tedavisine başlayıp başlamama konusundaki kararlarını etkilememesi gerektiğini vurguladı.

McLernon bunun yerine "tedaviye daha bilgilenmiş ve duygusal ve mali açılardan hazırlanmak için" kullanılabileceğini belirtti.

Yöntemde, kadınların çocuk sahibi olmasını etkileyen kilo, etnik köken, sigara ya da alkol gibi faktörler hesaba katılmıyor.

IVF tedavisinde, kadının yumurtalıklarından yumurta toplanıyor ve laboratuvar ortamında erkeğin spermiyle dölleniyor.

Embriyo adı verilen döllenmiş yumurtalar daha sonra büyüyüp gelişmesi için kadının rahmine konuyor.