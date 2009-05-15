Tüp bebek tedavileri çoğul gebeliğe yol açıyor

Avrupa'nın en büyük tüp bebek merkezlerinden biri olan İspanya'nın Valencia kentindeki "Valencia Kısırlık Enstitüsü"nün (IVI) 3. Uluslararası Üremeye Yardımcı Tedavi Kongresi'nde, tüp bebek tedavilerinin yüzde 30'unun çoğul gebeliklere yol açtığı belirtildi.



İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan toplantıya dünyanın çeşitli ülkelerden bin kadar doktor katılırken, üremeye yardımcı olan tedavilerin başarı oranını yükseltme ve çoğul gebeliklerin önüne geçilmesi gibi konular tartışılıyor.



Doktorlar, tüp bebek tedavilerinin yüzde 30'unun çoğul gebeliklere yol açtığı görüşünde birleşirken, IVI'nin İstanbul Direktörü Dr. Erdal Budak, Türkiye'de üçe kadar, hatta bazı durumlarda daha fazla embriyo transferi yapılmasına izin verilmesini eleştirdi.



Budak, "Normal nüfusta ikiz gebelik oranı 80'de 1'dir. Türkiye'de ise tüp bebek tedavilerinde meydana gelen gebeliklerde transfer edilen embriyo sayısının fazla olmasına bağlı olarak çoğul gebelik oranı yüzde 30'un üzerindedir.



Türkiye'de üçe, hatta bazı durumlarda daha fazla embriyo transferine izin verilmektedir. Bu da erken doğum ve düşük ağırlıklı sorunları beraberinde getirmektedir. Çözüm, çiftin gebelik şansını düşürmeden tek veya iki embriyo transferiyle gebelik elde etmektir" dedi.



IVI Başkanı Prof. Dr. Antonio Pellicer de konuşmasında, tüp bebek uygulamalarında çoğul gebelikler sorununun çözülmesi gereğine vurgu yaptı.



Kısırlığın sosyal ve medikal bir sorun olduğunu ve sorunun her geçen gün ağırlaştığını kaydeden Pellicer, "İspanya'da yılda 35 bin bebek, destekli üreme teknikleri sayesinde dünyaya geliyor. Avrupa'nın çoğu yerinde bu durum aynı.



Ancak sorun tüp bebek yöntemiyle gerçekleşen gebeliklerin yüzde 30'unun çoğul gebelikle sonuçlanması ve bunun anne ile doğacak bebeğin sağlığını ciddi şekilde etkilemesi" açıklamasında bulundu.



Uzmanlar, üç gün sürecek kongre sırasında, "İşinden geri kalma korkusu kadınların gebe kalmasını engelliyor ve düşüklere sebep oluyor", "Sigara, içki, kahve tüketimi üremeyi olumsuz etkiliyor" ve "Şişman olanların çocuk sahibi olma şansı düşüyor" gibi bazı araştırmalardan çıkan sonuçları da tartışacak.



"Valencia Kısırlık Enstitüsü"nün (IVI) 4. kongresi gelecek yıl İstanbul'da yapılacak.



(AA)

