Tüp bebek tartışması uzmanları ikiye böldü

Risk çok az

Amerika’nın Atlanta kentinde bulunan Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi’nin, tüp bebek yöntemi ile doğan çocuklarda, hastalıklara yakalanma riskinin normal doğanlara göre yüzde 30 fazla olduğu açıklaması dünyada çok yaygın olarak kullanılan bu yöntemin güvenilirliği konusunda tartışma başlattı.13 bin 500 tüp bebeğin incelendiği araştırmada, uzmanlar tüp bebeklerin kalp kapakçığı kusurundan, yarık dudak ve damağa, bağırsakların ve yemek borusunun tam gelişmemesi yüzünden sindirim sistemi anormalliklerine kadar çeşitli hastalıklarla dünyaya gelme riskinin daha fazla olduğu belirledi. Vatan’da yayımlanan habere göre; yapılan bu açıklamaya Türkiye’de bulunan uzman doktorlar karşı çıktı.20 yıldan beri tüp bebek sistemi var milyonlarca kişi bu şekilde dünyaya geldi. Böyle bir riskten söz edilemez çünkü tüp bebek yönteminde her zaman işler sıkı tutulur. Kötü durumda olan embriyolar asla çocuk sahibi olacak kişiye uygulanmaz. Yani anormal olan embriyolar önceden görülür. Ayrıca PGD denilen genetik tarama sistemi de uygulanarak, embriyoların sağlıklı olup olmadığına bakılır. Diğer yandan verilen ilaçlar da hep aynıydı. Bugüne kadar ciddi bir riskle karşılaşılmadı. Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen sadece Türkiye’de 100 bin kişi bulunuyor.Tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelmiş çocuklarda yüzde 30 risk olamaz. En önemli nokta şu: Çocuk sahibi olamayan anne ve babalarda bazı sorunlar olabilir. Bu sorunlar da genetik olarak bu çocuklara geçmiş olabilir. Ancak bunun tüp bebek yöntemi ile bir ilgisi yok. Bu zaten anne ve babalarda olan bir sorun. Yapılan bir çalışmaya göre, tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen çocuklarda var olan problem yüzde 3. Normal şekilde dünyaya gelen çocuklarda da bu oran yüzde 2.