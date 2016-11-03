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Yaşam

Tüp Bebek Sofia, genetik annesine teslim edildi

KKTC’den sınırdışı edilen taşıyıcı anne de Atatürk Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı

03 Kasım 2016 12:11

Rusya'nın en zengin iş kadını Olga Mirimskaya ile en zengin bankacılarından Nikolay Simirnov'un boşanmalarından sonra taşıyıcı annesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaçırıldıktan sonra sınırı geçmek isterken mayınlı arazide yakalanan Sofia bebek, genetik annesine teslim edildi. KKTC’den sınırdışı edilen taşıyıcı anne de Atatürk Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre,  tüp bebek kavgası, Rusya’da süpermarket zinciri sahibi Olga Mirimskaya’nın (50), genç bankacı eşi Nikolay Simirnov ile bebek yapma kararıyla başladı. Doktorları Mirimskaya’yı yaşı nedeniyle doğal hamileliğin riski konusunda uyarınca, ‘taşıyıcı anne’ olarak Ukrayna ve Rus vatandaşı Svetlana Bespiata (40) seçildi.


O hamileyken boşandılar


Babadan alınan spermlerle anneden alınan yumurtalar laboratuvar ortamında döllenerek taşıyıcı anne Svetlana Bespiata’nın rahmine yerleştirildi.

Ancak Bespiata hamileyken çift boşandı ve bebek doğduktan sonra da kavgası patlak verdi. Svetlana Bespiata, Moskova’da doğurup üzerine kaydettirdiği Sofia ile önce Kıbrıs Rum Kesimi, ardından KKTC’ye kaçtı. Ancak ne Olga Mirimskaya ne de Nikolay Simirnov, şu anda 18 aylık olan Sofia bebeğin peşini bırakmadı.



Yurtdışı yasağıyla serbest


Olga Mirimskaya’nın şikâyeti ile KKTC’de yakalanan Svetlana Bespiata tutuklanarak sınır dışı edildi. KKTC polisi, taşıyıcı anne ve bebeği Ercan Havalimanı’nda bekleyen Nikolay Simirnov’un özel uçağı yerine, THY’nin tarifeli İstanbul seferine bindirerek Türkiye’ye gönderdi.

Durumu öğrenen Olga Mirimskaya’nın avukatı Fırat Barış Kavak, polise başvurdu. Önceki gün sabaha karşı İstanbul’a gelen Svetlana Bespiata, AtatürkHavalimanı’nda gözaltına alındı.

Avukat Kavak, çocuğu Olga Mirimskaya’nın vekiline teslim etti ve 18 aylık Sofia Rusya’da ‘genetik annesine’ gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Svetlana Bespiata hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan hâkim, genç kadını serbest bıraktı.


"Sofia benim kızım, Olga almak istedi"


Savcılık ifadesinde hem Rus hem Ukrayna vatandaşı olduğunu söyleyen Svetlana Bespiata, Sofia’nın kendi çocuğu olduğunu, hukuken babasının da kendi eşi olduğunu iddia etti. 

Çocuk kaçırma suçunu kabul etmeyen Bespiata, ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Çocuğun biyolojik babası Nikolay Simirnov’dur. Para karşılığı bu çocuğu onlar namına doğurmuş değilim. Olga Mirimskaya çocuğu para karşılığı satın almak istemişti, fakat kabul etmedim. Ondan sonra da bana bu iftirada bulundu. Olga isimli kadınla aynı jinekologda tanışmıştık. Onun dışında herhangi bir ilişkimiz, anlaşmamız, sözleşmemiz yoktur.”“DNA TESTİ KANITIM”“KKTC’de yapılan DNA testinde ona ait biyolojik bir tespit çıkmadı. Bu yüzden çocuğu benden alamadı. Olga ile oğlu Arcadry Golubovich kızımı zorla alıp kaçırmaya teşebbüs etti. Bu yüzden onlardan şikâyetçi oldum.”

 

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