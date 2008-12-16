Tüp bebek merkezleri başarıyı abartıyor mu?

Bir tüp bebek merkezinin bu oranı tutturmasının imkânsız olduğunu ifade eden Nene Hatun Hastanesi İnfertilite ve Tüp Bebek Direktörü Dr. Aytuğ Kolonkaya Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, merkezlerin şeffaflıktan uzak hareket ettiğini ve gerçek olmayan rakamlar açıkladığını söylüyor. Kıbrıs'ta şubesi olan bazı kuruluşların hastaya dışarıdan yumurta ya da sperm verdiğine dikkat çeken Kolonkaya, "Türkiye'de bu yasak. Ancak bu yönteme başvurulsa bile yüzde 80 oranını tutturmaları imkânsız. Çiftler tüp bebek sürecinde her aşamayı bizzat kontrol etmeli." uyarısında bulunuyor.Türkiye'de tüp bebek alanındaki gelişme, devletin bu yöntemle gebe kalmayı sosyal güvence kapsamına almasıyla başladı. Binlerce çift çocuk sahibi olmak için tüp bebek merkezlerinin kapısını çaldı. Talep fazla olunca yüzün üzerinde merkez açıldı. Rekabet ortamında daha fazla müşteri kapmak isteyenler, doğru olmayan istatistikler açıklıyor. Aynı olan yöntemleri kullanmalarına rağmen gebe bırakma oranlarını yüksek gösteriyorlar. Açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Aytuğ Kolonkaya, "Vatandaş hangisi daha çok gebe bırakma oranı yakalıyorsa oraya gidiyor. Fakat olayların geri planını bilmiyor." diyor. Tüp bebekte en önemli unsurun şeffaflık olduğunu vurgulayan Kolonkaya, şunları anlatıyor: "Bize spermi olmayan hasta geliyor. Biz kusura bakmayın 'yapılacak bir şey yok' diyoruz. Yumurtada da aynı şekilde. Varsa var diyoruz, yoksa yok. Kimseye olmayacak şeyler söylemiyoruz. Ahlaki ve yasal olarak bunu söylemek zorundayız. Ancak bazı merkezler yasal olmayan yollara başvuruyor."Kolonkaya, bazı merkezlerin sırf başarı oranını artırmak için kanuni olmayan yollara başvurduğundan bahsediyor. Özellikle Kıbrıs'taki yasal boşluklardan yararlanarak Türkiye'de hizmet veren pek çok merkez olduğunu iddia ediyor. Ülkemizdeki yasaların dışarıdan farklı sperm ya da yumurtaya izin vermediğini bildiren Kolonkaya, şu bilgileri veriyor: "Kıbrıs'taki yasal boşluklardan dolayı bu işler rahatlıkla yapılıyor. Türkiye'de 'en dürüstüm' diyen merkezlerin bile bu ülkede şubeleri var. Kirli işlerini orada yaptırıyorlar. Kıbrıs'a her yerden sperm ve yumurta geliyor. Son bir yılda ülkede 4-5 merkezin açılması da bu işin ne kadar ilerlediğini gösteriyor."