T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tüp bebek merkezinde 4 milyon dolarlık vurgun operasyonu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi'ne bağlı UKCFA Tüp Bebek Merkezi'nin muhasebesindeki 4 milyon dolarlık açık nedeniyle, finans müdürü Mehmet Çetin A

09 Ağustos 2018 15:58

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi\'ne bağlı UKCFA Tüp Bebek Merkezi\'nin muhasebesindeki 4 milyon dolarlık açık nedeniyle, finans müdürü Mehmet Çetin A. ile muhasebe sorumlusu Canan K. tutuklandı.
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi\'ne bağlı UKCFA Tüp Bebek Merkezi\'nin muhasebesinde 4 milyon dolarlık açık belirlendi. Merkez direktörlerinden, Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil İbrahim Tekin durumu Gazimağusa Emniyeti Mali Şube Birimi\'ne şikayet etti. Şikayette, 4 milyon doların yanında şirkete ait 475 bin TL\'lik taşınmaz malın da muhasebe sorumlusu Canan K. üzerine kaydedildiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, merkezin finans müdürü Mehmet Çetin A. ile muhasebe sorumlusu Canan K.\'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli için 1 gün tutukluluk verildi. Şüphelilerin yarın yeniden yargıç karşısına çıkacağı belirtildi.
 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Mağusa Tıp Merkezi HastanesiUKCFA Tüp Bebek MerkeziMehmetCananMağusa Tıp Merkezi HastanesiMerkezKadın Hastalıkları Uzmanı Dr HalilTekinEmniyeti MaliBirimiTL
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24