Tüp bebek çıktı kuma azaldı

Güneydoğu’da sosyal bir sorun olan ’çocuksuzluk’ tüp bebek yöntemi ile yavaş yavaş tarihe karışıyor. Daha çarpıcı olan ise tüp bebek yönteminin kuma sayısını önemli oranda azaltması.



Diyarbakır’da tüp bebek yöntemiyle 2004 yılından beri çocuksuz çiftleri çocuk sahibi yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Zeki Akkum, daha önce gizlenen tüp bebeklerin artık gizlenmediğini, tüp bebeğin kadını kuma korkusundan kurtardığını söyledi.



GüneydoĞu Anadolu Bölgesi’nde tüp bebek yöntemini hayata geçiren ve bugüne kadar çocuğu olmayan bir çok çiftçi tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi yapan özel bir hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Dr. Zeki Akkum, insanların artık tüp bebek yöntemi ile sahip oldukları bebeğin kendilerinin olduğunu, başka bir yöntem ile bunun mümkün olamayacağını inandıklarını belirtti. Dr. Akkum şöyle dedi:



"Çocuksuzluk, bu bölgede çok ciddi bir sorun. Tüp bebek tedavisi bölgede bir çok tabuyu yıktı. Kuma olayını da elbette etkiledi. Kuma sayısında, kaçınılmaz bir azalmayı beraberinde getirdi. Bazen gelen erkek, eşini çok sevdiğini, ayrılmak istemediğini, ancak çocukları olmadığı için ailesinin kendisini bir daha evlendirmek istediğini ve bu nedenle son çarelerinin tüp bebek olduğunu söylüyor. Yani erkek kaynaklı kuma meselesinde azalma olduğunu söyleyebiliriz. Kumalığa etken olan neden çocuksuzluktur. Tüp bebek tedavisi uygulanan çiftlerin azımsanamayacak bir kısmı evlerine çocuk ile dönmektedir. Tüp bebek ile çocuk sahibi olan kadının kuma korkusu da ortadan kalkıyor."



Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak için İstanbul ve Ankara gibi merkezlere giden hasta sayınının yüzde 50’sinin Güneydoğu kökenli olduğunu söyleyen Akkum, Diyarbakır’da halen üç tüp bebek merkezinin bulunduğunu söyledi. Dr. Akkum, "Bölgedeki çocuksuzluk çiftler, bir an önce çocuk sahibi olmak için bu merkezlere gidiyor. Tüp bebeğe olan talep her geçen yıl çoğalıyor" dedi.



Erkek çocuk taleplerine ret



Dr. Zeki Akkum, tüp bebek ile bebek sahibi olan ailelerin artık cinsiyet konusunda da tercih yapmak istediklerini söylüyor. Akkum, "Artık bize, ’Doktor bey erkek çocuk istiyorum’ diye geliyor. Teknik olarak cinsiyet belirleme şansımız var ama Türkiye’de bu yasak. Bu konuda ısrarlı olan hastalarımızı Kıbrıs’a yönlendirebiliyoruz" diyor.

