Tüp bebeğin babası Robert Edwards öldü

LONDRA - Cambridge Üniversitesi yaptığı açıklamada, İngiliz fizyolog Robert Edwards'ın, uykusunda öldüğünü duyurdu.

Edwards'ın, In Vitro Fertilizasyon (IVF) olarak bilinen tüp bebek yöntemi üzerinde beraber çalıştığı jinekolog

Patrick Steptoe de 1988 yılında hayatını kaybetmişti.

Edwards ve Steptoe, tüp bebek yöntemiyle bilime sağladıkları katkılar dolayısıyla 2010'da Nobel Fizyoloji veya Tıp ödülüne layık görülmüştü. Tüp bebek yöntemiyle 25 Haziran 1978'de doğan ilk bebek Louise Joy Brown'dan bu yana 4 milyondan fazla bebeğin tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiği biliniyor.