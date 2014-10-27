Tunus'taki seçimleri laikler kazandı, AKP'yi referans alan parti ikinci sırada kaldı

Tunus'ta dün yapılan seçimelrde resmi olmayan sonuçlara göre, laik Nida Tunus Partisi oyların yüzde 38.24'ünü alarak parlamentoda 83 sandalyeye ulaşırken, geçen seçimlerde zaferi kazanan Türkiye'deki AKP'yi örnek alan Nahda Partisi oyların yüzde 31,33'üyla ikinci sırada kaldı. Seçimlere katılım oranı yüzde 61.8 olarak açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el Merzuki'nin Nida Tunus Partisi'ni hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor ancak partinin parlamentoda çoğunluğu sağlamak için siyasi taraflarla koalisyon oluşturması bekleniyor. Milli bakiye sisteminin uygulandığı seçimlerde Nahda Partisi'nin ilk sırada, Nida Tunus Partisi'nin ise ikinci olarak çıkması tahmin ediliyordu. Tunus anayasasına göre cumhurbaşkanı, seçimi kazanan partiyi hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Tunus dün 2011’deki kurucu meclis seçimlerinden sonra genel seçimler için yeniden sandık başına gitmişti. Zeynel Abidin bin Ali rejiminin yıkıldığı 2011’den bu yana ülkede siyasi istikrar henüz sağlanabilmiş değil. 23 Ekim 2011’de gerçekleştirilen ülkenin ilk serbest seçimlerinde kurucu meclisin üyeleri belirlenmiş, İslami eğilimli Ennahda Hareketi tarihi bir zafer kazanmıştı.

Referansı Türkiye

Tunus'ta muhalifler tarafından cihatçı eğilimleri güçlendiren bir kaynak olmakla suçlanan Ennahda hareketi, Tunus’un gelişen demokratik sisteminde meşru bir İslami alternatif olduğu konusunda ısrarcı. Partinin en önemli referansı Türkiye. New York Times’ın analizine göre Ennahda’nın lideri Raşid Gannuşi, iç savaş riskinin büyüdüğü Libya ve Müslüman Kardeşler’in askeri müdahaleyle devrildiği Mısır’dan farklı olarak Türkiye’de Ak Parti başarısını yakından izliyor. Gazete , Gannuşi’nin seçim kampanyasını AK Parti’nin seçim videolarına benzer şekilde hazırladığına da dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Tunus'taki genel seçimde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre parlamentodaki 217 sandalyeden 214'ünün dağılımı şöyle:

Nida Tunus (Tunus'un Sesi) Partisi, yüzde 38,24 ile 83 milletvekili,

Nahda Hareketi, yüzde 31,33 ile 68 milletvekili,

Özgür Milli Birlik Partisi, yüzde 7,83 ile 17 milletvekili,

Halk Cephesi, yüzde 5,52 ile 12 milletvekili,

Afak Hareketi, yüzde 4,14 ile 9 milletvekili,

Demokratik Düşünce, yüzde 2,3 ile 5 milletvekili,

Cumhuriyet İçin Kongre, yüzde 1,84 ile 4 milletvekili,

El-Mübedera (Girişimci) Partisi, yüzde 1,84 ile 4 milletvekili,

Halk Hareketi, yüzde 0,92 ile 2 milletvekili,

Hürriyet İçin Demokrasi Birliği, yüzde 0,46 ile 2 milletvekili,

Cumhuriyet Partisi, yüzde 0.46 ile 1 milletvekili,

Teyyar el-Mehabbe (Sevgi akımı), yüzde 0.46 ile1 milletvekili,

Projeye Vefa Partisi, yüzde 0,46 ile1 milletvekili,

Çifçilerin Sesi, yüzde 0,46 ile1 milletvekili,

Sosyalist Demokratlar Hareketi, yüzde 0,46 ile 1 milletvekili,

Mecd Lilcerid Partisi, yüzde 0,46 ile 1 milletvekili,

Bağımsızlar, yüzde 0,92 ile 2 milletvekili.