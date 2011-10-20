-Tunus'taki Libyalılar sevinçle karşıladı TUNUS (A.A) - 20.10.2011 - Tunus'ta yüzlerce Libyalı, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesini sevinçle karşıladı. Bölgedeki AFP muhabirinin verdiği bilgiye göre, Kaddafi'nin öldüğünün duyurulmasından sonra Tunus'taki Libya Büyükelçiliği'nin önünde toplanan yüzlerce Libyalı, ''Zorba öldürüldü'', ''Şehitlerin kanı yerde kalmadı'' yönünde slogan attı. Göstericiler, büyükelçiliğin kapısına Kaddafi'nin ölümünden sonra çekilen fotoğrafını astı.