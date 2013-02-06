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Dünya

Tunus'ta sol muhalefetin lideri Şükrü Belıyd suikaste uğradı

Belıyd, başkentte evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

06 Şubat 2013 13:31

Tunus'ta sol muhalefetin önde gelen isimlerinden Şükrü Belıyd, başkentte evinin önünde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

Kardeşi ve yetkililer, Belaid'in sabah işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada boynundan ve başında vurulduğunu söylüyor.

Belaid, solcu Demokrat Yurtseverler hareketinin genel koordinatörlüğü görevini üstlenmişti. Kardeşi, Abdülmecid Belaid Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Kardeşim suikaste uğradı, çaresiz ve mutsuzum'' dedi.

Belaid, cumartesi günü, Müslüman Kardeşler hareketinin Tunus'taki kolu, iktidar partisi Ennahda'yı Demokrat Yurtseverler'in toplantılarına saldırmak üzere ''paralı askerler'' tutmakla suçlamıştı.

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