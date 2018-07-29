Tunus'ta sert maç: Fatih Terim sahaya girdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Tunus’ta Club Africain’e konuk olurken karşılaşmada ev sahibi takımın sert oyunu Fatih Terim’in tepkisini çekti. Club Africain oyuncuları yaptıkları sert faullerle oyunu gererken maçta hakemin su molası verdiği esnada Fatih Terim, sahaya girerek hakemle tartışma yaşadı.

Tunus temsilcisinin sert oyunu su molasından sonra da devam etti ve özellikle Sinan Gümüş, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli sert müdahalelerin hedefi oldu. Galatasaraylı futbolcular da sert müdahalelere sinirlenirken zaman zaman saha içinde gerginlikler yaşandı. Belhanda’nın bir faul sonrasında formasının yırtıldığı görüldü.

Fatih Terim devre arasında Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando ve Bafetimbi Gomis’i oyundan aldı. Dört ismin yerlerine; Selçuk İnan, Ahmet Çalık, Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik oyuna dahil oldu.

Mustafa Cengiz: Tüm masraflarımız karşılanacak, Club Africain’den 140 bin Euro kazanacağız

Maçtan önce Tunus ve Yunanistan’da oynanacak hazırlık maçları hakkında bilgi veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Hazırlık maçlarını davet üzerine ayarladık. Tunus’tan Club Africian (28 Temmuz TSİ 22.00) ve Yunanistan’dan AEK… Birinden 140 bin Euro, diğerinden 160 bin Euro alacağız. Masraflarımız da karşılanacak. O bölgede tanınırlığımızı arttıracağız. 160 bin Yunanistan’dan, 140 bin Tunus’tan kazanacağımıza emin olabilirsiniz. Bütün giderlerle birlikte. Biz kutlamadan veya antrenman seyretmekten para kazanan bir takım haline geliyoruz” diye konuşmuştu.

Ayrıca sosyal medyada Galatasaray taraftarları ve futbolseverler de Tunus ekibinin sert oyununa tepki gösterdi.