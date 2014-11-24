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Dünya
Deutsche Welle

Tunus'ta seçim ikinci tura kaldı

Tunus'ta halk ülkenin yeni devlet başkanını belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Seçim sonucu, hiçbir aday gerekli oy oranına ulaşamadığından ikinci tura kaldı.

24 Kasım 2014 10:15


Tunus'ta Zeynel Bin Ali'nin iktidardan uzaklaştırıldığı 2011 yılından bu yana ilk kez devlet başkanı seçildi. Tunus haber ajansı TAP, seçime katılım oranını yüzde 64,6 olarak duyurdu.

Ekim ayında yapılan parlamento seçimini laik Tunus'un Çağrısı (Nida Tunus) kazanmış, İslamcı Nahda Hareketi ikinci sırada kalmıştı.

Yaklaşık 5,3 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanabileceği seçimde pusulalarda 27 aday yer alıyordu. Nahda Hareketi "ülkeyi bölmek istemiyoruz" açıklamasıyla devlet başkanlığı yarışında aday göstermemişti.

Tunisia 1 televizyonunun açıkladığı sandık çıkış anketlerine göre, seçimin favorisi olarak görülen Nida Tunus'un lideri, 87 yaşındaki Beji Kaid Es-Sebsi yüzde 48 oy oranına ulaştı.

Kurucu meclis tarafından geçici devlet başkanlığı görevine atanan Muhammed Munsıf Merzugi ise yüzde 27'de kaldı. Seçimlerin ikinci turu 28 Aralık'ta yapılacak.

AB'den ilk açıklama

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, seçimin sakin ve huzurlu geçmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı. Devlet başkanlığı seçimini demokratik geçiş sürecinin yeni bir aşaması olarak tanımlayan Mogherini, Tunus halkını süreci saydam bir şekilde tamamlamaya çağırdı.

Tunus, Arap Baharı'nın ortaya çıktığı ülke olarak biliniyor. Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011 yılı başında devrilmesinin ardından Mısır, Libya, Suriye ve diğer ülkeler de kitlesel protesto gösterileri patlak vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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