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Dünya

Tunus’ta laik aday zaferini ilan etti

Beji Caid Essebsi, 'Zaferimi Tunus'un şehitlerine adıyorum' dedi

22 Aralık 2014 11:30

İkinci ayağı yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre laik Nida Tunus partisinin adayı Beji Caid Essebsi kazandı.

Sigma Conseil şirketinin anketine göre eski başbakan Essebsi, oyların yüzde 55.5'ini aldı.

AP haber ajansı, diğer anket şirketlerinin sonuçlarının da benzer olduğunu duyurdu.

Ancak Essebsi'nin rakibi mevcut cumhurbaşkanı Munsef Marzuki "zafer ilanı" için çok erken olduğu söyledi.

Destekçileri, 88 yaşındaki Essebsi'nin adayı olduğu laiklerin çatı partisi Nida Tunus'un (Tunus'un Çağrısı) önünde zafer kutlamaları yapıyor.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Beji Caid Essebsi, "zaferimi Tunus'un şehitlerine adıyorum" dedi.

Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

İlk ayağı Kasım ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi, Zeynel Abidin Bin Ali iktidarını deviren 2011 ayaklanmalarından sonraki ilk cumhurbaşkanlığı seçimi.

2011'de Tunus'ta başlayan ayaklanmalar daha sonra birçok Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkesine yayılmış ve süreç 'Arap Baharı' olarak adlandırılmıştı.

 

BBCTürkçe

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