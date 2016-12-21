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Dünya
Deutsche Welle

Tunuslu zanlının başına 100 bin euro ödül

Federal Savcılık, Berlin’deki Noel panayırına düzenlenen saldırının zanlısı olarak aranan Tunuslu Anis Amri’yi bulmak için yardımcı olanlara 100 bin euro ödül verileceğini duyurdu.

21 Aralık 2016 23:33

Berlin’deki Noel panayırına düzenlenen saldırıda tırı kullanan şahıs ve azmettiricileri hakkındaki soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik birimleri saldırı ile bağlantısı olduğu şüphesi ile Tunuslu Anis Amri’nin peşinde. Federal Savcılık, 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiyi verene 100 bin euro ödül verileceğini duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamada dikkatli olunması uyarısında bulunuldu ve şu ifadelere yer verildi: “Kendinizi tehlikeye atmayın, zanlı silahlı olabilir ve şiddete başvurabilir”.

"Zanlı birden fazla kimlik taşıyor"

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, çarşamba günü Düsseldorf’ta yaptığı açıklamada Tunuslu şüphelinin Berlin saldırısının faili olup olmadığının henüz kesinleşmediğini ancak yakalanıp sorgulanması gerektiğini kaydetti. Jäger, radikal İslamcı çevrelere yakınlığı tespit edilen zanlının, geçen yıl yetkili kurumlar tarafından kamu güvenliği açısından tehlike arz edenler arasında sınıflandırıldığını bildirdi.

Jäger, söz konusu Tunuslunun 2015 yılının Temmuz ayında Almanya’ya giriş yaptığını, iltica başvurusunun Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından 2016 yılının Haziran ayında reddedildiğini bildirdi. Bakan, söz konusu Tunuslunun geçerli kimlik belgeleri olmadığı için sınır dışı edilemediğini belirtti.

Jäger, Tunuslu yetkililerin başta şahsın Tunus vatandaşı olduğunu reddettiğini ancak bu çarşamba günü, yani saldırıdan iki gün sonra gerekli kâğıtları teslim ettiğini bildirdi.

Zanlının Tunus, Mısır ve Lübnan’a ait 6 farklı kimlik taşıdığı belirtildi.

Avrupa çapında aranıyor

Berlin’de pazartesi günü düzenlenen saldırıda kullanılan TIR’ın şoför mahallindeki yer döşemesinin altında Tunuslu Anis Amri’ye ait olduğu iddia edilen ve geçici ikamet izni bulunan bir kimlik ele geçirilmişti. Tunus vatandaşı şahıs hakkında saldırının faili olduğu şüphesiyle arama emri çıkartılmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada zanlının Avrupa genelinde arandığını belirterek, “Şu anda bir zanlıdan söz ediyoruz, failden değil” dedi. Her türlü ipucunun takip edildiğini ve soruşturmaların her yönde yürütüldüğünü belirten Bakan, “Zanlı hakkında gece yarısından bu yana Almanya’da ve Schengen Bölgesi’nde arama emri bulunuyor. Bu Avrupa’da arandığı anlamına geliyor” dedi.

Polis saldırının faili olarak önce şüpheli gördüğü 23 yaşındaki bir Pakistan vatandaşını gözaltına almış, ancak bu yöndeki şüphelerin kesinlik kazanmaması üzerine bu kişi serbest bırakılmıştı.

Berlin'de Breitscheid Meydanı'ndaki Noel panayırında düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 50'ye yakın kişi de yaralanmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa/epd, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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