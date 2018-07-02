Tunuslu Talbi Çaykur Rizespor'a imzayı attı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Tunuslu oyuncu Montassar Talbi ile sözleşme imzaladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde düzenlenen imza törenine kulüp yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Zehiroğlu, Hasan Yavuz Bakır, İbrahim Tali ve Serkan Karavin katıldı. Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu, \"Genç ve yetenekli bir futbolcuyu ekibimize kattık. Bu futbolcumuzun bize katkıları olacağına yürekten inanıyoruz. Bundan sonra kendisinin de inanması lazım. Hedefinin çok daha yükseklerde olması lazım. İnşallah hem takımımız hem de biz kazanırız\" dedi.

Çaykur Rizespor ile 3 yıllığına anlaşan Montassar Talbi ise \"Anlaşma olmadan önce Rize\'ye birkaç defa geldim. İlk geldiğimde tesisleri ve kulübü gezdim. Burada bir aile ortamı ve çok profesyonel bir kulüp olduğunu gördüm. O yüzden buraya gelmeye karar verdim. İlk etapta çok çalışarak formayı kapmak, elimizden geldiği kadar futbolcu arkadaşlarımızla birlikte takımımızı iyi yerlere taşımak istiyorum\" diye konuştu.

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