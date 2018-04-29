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BBC Türkçe

Tunuslu kadınlara 'ayrımcılık' yapmakla suçlanan Emirates Havayolu'na yasak

Tunus hükümeti, kadın vatandaşlarını uçuçlarına almayı reddettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates havayolu şirketine ait başlıca seferleri durdurdu. BAE'li uçak şirketi "uluslararası hukuk ve anlaşmalara" uygun bir çözüm bulana d

29 Nisan 2018 20:30

Tunuslu kadınları uçuşlarına almayı reddederek 'ayrımcılık' yapmakla suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates havayolu şirketine ait uçakların başkent Tunus'a iniş yapması yasaklandı.

Pazar günü yapılan açıklamada Tunus Ulaştırma Bakanlığı, BAE'li uçak şirketi "uluslararası hukuk ve anlaşmalara" uygun bir çözüm bulana dek bu uygulamanın süreceğini açıkladı.

Yerel basında Emirates havayolu şirketiyle seyahat etmek isteyen bazı Tunuslu kadınların vizeleriyle ilgili ek işlemlere tabi tutulduğu, uçuşlarının da ertelendiği yönünde haberler yer almış, Tunuslu sosyal medya kullanıcıları buna tepki göstermişti.

Tunus hükümeti, BAE'nin Tunuslu kadın yolcuların ülkelerine girmesini ya da buradan transit seferlerle uçmasının yasaklandığını söyledi.

İnsan hakları kuruluşlarının Tunuslu kadınları hedef almakla ve 'ırkçılık' ve 'ayrımcılıkla' suçladığı BAE hükümeti, uçuşların 'güvenlik istihbaratı' nedeniyle rötar yaptığını öne sürdü.

BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Kargaş Twitter'dan yaptığı açıklamada , "Tunuslu kardeşlerimizle bazı özel prosedürler gerektiren güvenlik istihbaratıyla ilgili görüştük. Tunuslu kadınları önemsiyor ve onlara saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AnwarGargash/status/944908533098864640

Tunus ve BAE arasındaki ilişkileri, etkileri 2011 yılında zirveye ulaşan Arap Baharı nedeniyle gerilmişti.

İki ülke o zamandan beri ilişkilerini tamir etmeye çalışıyor.

Tunus'un iktidardaki İslamcı Ennahda partisinin BAE'nin Suudi Arabistan ve Bahreyn'le beraber "teröre destek verdiği" suçlamasıyla saf dışı bıraktığı Katar'la da yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

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