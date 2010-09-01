Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı yenileniyor

T24-Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı veya Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi olarak da bilinen tarihi eser, yaklaşık yüzyıl sonra yeniden gün yüzüne çıkacak. 1912’de yanan tarihi okul veya konak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden diriltilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıl önce restoran yapmak istediği için gündeme gelen Sultanahmet’teki tarihi mekan, bu kez tarihini diriltmek için yeniden gündemde. Söz konusu alan, Sosyal Tesis adı altında Bizans Sarayı kalıntıları üzerine restoran yapılmak istendiği için “Tarihini gömen ülke” başlığıyla haberlere konu olmuştu.

Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı yeniden...

Sultanahmet Camisi’nin güneydoğu ucunda bulunan ve eşsiz bir manzaraya sahip, yaklaşık 7 bin metrekarelik arazi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine geldi.

İstanbul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21 Mayıs 2010 tarihli yazısı üzerine Belediye Meclis gündemine gelen raporda şöyle deniyor:

“Baytar Mektebi ve Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nın ihyasına yönelik yeterli bilgi ve belge bulunduğundan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, hazırlanacak rekonstrüksiyon projesinin Kurula sunulmasına …” ve “…146 pafta, 92 ada, 25 parsel sayılı taşınmazını koruma grubunun I olarak belirlenmesine….” karar verilmiştir.

İlgi karar doğrultusunda mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesine tahsisli olan ve İstanbul I.Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.10.1994 tarih ve 2169 sayılı kararı ile tek katlı kagir yapı müştemilatları

ile parseldeki tüm yapıların tesciline karar verilmiş olan “Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı Restitüsyon, Restorasyon/Rekonstrüksiyon, İnşaat, Elektrik, Makine Mühendisliği ve Zemin Etüdü Projeleri”nin elde edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır.”

İl Özel İdaresi’nden kaynak aktarılacak

Belediye Meclisi’ne sunulan teklife göre, Baytar Mektebi ve Tunuslu Hayretten Paşa Konağı’nın yeniden diriltilmesi için gerekli olan yaklaşık maliyetin yüzde 60’ın İl Özel İdaresi’nden aktarılması, geri kalan kısmının ise İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden karşılanması istendi.

Teklifle ilgili rapor Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Tarım Bakanlığı’nın eski misafirhanesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılacak olan Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı, 1895’te tamir edilerek Mülkiye Baytar Mektebi olarak kullanıldı. Okul 1912’de çıkan İshak Paşa Yangını sırasında yandı. Okuldan günümüze kalan yapı hatları üzerine konak yeniden inşa edilecek.

Ünlü Türk toplumbilimci ve düşünür Ziya Gökalp’inde okuduğu okulun tarihi giriş kapısı üzerinde Osmanlıca “Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi” yazısı halen yerinde duruyor.



