Tunus'ta solcu liderin suikasti protestoları tetikledi

Önceki gün suikast sonucu öldürülen Tunus’un solcu muhalefet lideri, Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükrü Beliyd’ın ardından protesto eden binlerce kişi sokaklara döküldü.

Göstericiler başkentin ana caddelerinden Habib Burgiba Bulvarı’ı trafiğe kapattı. Trafik tıkadı ve göstericiler İslamcı hükümet aleyhine sloganlar attı.

​​Göstericiler, radikal İslamcıların ülkenin demokrasiye geçiş sürecini tehdit ettiğini savunuyor.

Tunus Devlet Başkanı Monsef Marzuki Kahire’deki İslam Konferansı Örgütü’ne katılmak üzere Kahire’ye yapacağı ziyareti iptal etti. Strasbourg’da Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Marzuki, ülkesindeki devrimin başarısız olmasını isteyen çok sayıda düşman olduğunu vurgularken dostu olarak nitelediği Beliyd’ın suikaste uğramasını kınadı.

Tunus’ta iktidardaki ılımlı İslamcı Ennahda Partisi de suikasti kınadı. Parti lideri Raşit Gannuçi katillerin Tunus’u kana bulamak istediklerini söyledi.

(Amerika'nın Sesi)