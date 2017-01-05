Tunus uzun süre Amri’yi kabul etmedi

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Burkhard Schneider eyalet soruşturma komisyonunda yaptığı açıklamada, "Amri'nin iltica talebi reddedildikten sonra, şahıs hakkında somut bir tehlike söz konusu olsaydı mahkeme kararıyla sınır dışı edilmesi gerekecekti. Ancak o zaman güvenlik yetkililerin değerlendirmesi bu yönde değildi” şeklinde konuştu.

O dönem Amri'nin ülkesine gönderilmesi çabalarının hep başarısızlığa uğradığını kaydeden Schneider, "Amri vakası yabancılar yasasının keskin bir kılıç olduğunu ortaya koydu” dedi.

Temel sebebin ise Tunus'un Amri'yi vatandaşı olarak tanımayı aylarca geciktirmesi olduğunu kaydeden Schneider, "Tunus'tan sınır dışı için gerekli evraklar, saldırıdan birkaç gün sonra Kuzey Ren Vestfalya eyaletine ulaştı” şeklinde konuştu.

Tırın müzeye dönüştürülmesi tartışması

Berlin'e hükümet eden eyalet başkanı Michael Müller ise Breitscheidplatz'daki Noel saldırısında kullanılan tırın bir müzede sergilenmesi konusundaki tartışmalar için çok erken olduğunu kaydetti. Müller "Kurban yakınları yasta, yaşananlar nedeniyle şok olmuş durumdalar. Ağır yaralılar ise hala hastanede” şeklinde konuştu.

Tagesspiegel'a konuşan Müller, "Saldırından bu kadar kısa bir süre sonra, söz konusu aracın sergilenmesi yönündeki tartışmaları ben şahsen çok erken ve de değersiz buluyorum” dedi.

Bonn'daki Haus der Geschichte (Tarih Müzesi) Vakfı yöneticisi Hans Walter Hütter, aracın bir bölümünün Bonn’daki müzede sergilenebileceği fikrini ortaya atmıştı. Haus der Geschichte’nin Twitter hesabında, "Bağlam önemli, suçlu odak noktasında değil. Terör, istesek de istemesek de tarihimizin bir parçası” ifadeleri yazıldı.

Düsseldorf'a saldırı mı planlamıştı?

Öte yandan, Noel saldırısının faili Anis Amri ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 26 yaşındaki Tunuslu'nun "tehlikeli bir İslamcı" olarak derecelendirildiği bildirildi.

Berlin Savcılığı Sözcüsü Martin Steltner, Berlin'den yayın yapan radyo televizyon kurumu RBB'ye yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Tunuslu'nun, 2015 yılının kasım ayında da Berlin'de gözaltına alındığını söyledi.

Steltner, zanlının Düsseldorf'ta bombalı saldırı için patlayıcı tedarik ettiği şüphesiyle iki kişiyle birlikte gözlem altına alındığını kaydetti. Ancak kanıt bulunamadığı için serbest bırakıldığı belirtildi.

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AFP/dpa, BS/GA