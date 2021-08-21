Tunus, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını iptal etmeyi değerlendiriyor

Tunus Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa ile işbirliği direktörü Nbil Arfaoui Reuters haber ajansına, Türkiye ile müzakerelerin anlaşmanın tadil edilmesine hatta iptal edilmesine açık olduklarını söyledi.

Türkiye ile Tunus Arasında bir Serbest Ticaret Alanı kurulmasını öngören Ortaklık Anlaşması, 25 Kasım 2004 tarihinde imzalanmış, 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamındaki sanayi mallarının gümrük vergilerinin kaldırılması süreci 1 Temmuz 2014 tarihinde tamamlanmıştı.

Ancak, Tunus, dış ticaret açığını gerekçe göstererek 2018 yılından itibaren Türk mallarına dönük ek vergi getirmişti.

Tunus’ta siyasi çalkantı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, geçen ay Nahda Hareketi’nin Başbakanı Hişam el-Meşişi’yi görevden alarak Meclis’in yetkilerini 30 gün boyunca dondurmuştu.

Nahda’nın lideri ve Meclis Başkanı Raşid el Gannuşi, müdahaleyi darbe girişimi olarak nitelemişti.

Türkiye, Said’in bu adımını sert bir dille eleştirmişti.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin AKP ile yakın ilişkileri bulunuyor.