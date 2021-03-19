Tunus Mahkemesi kadın aktivisti serbest bıraktı

Geçen haftalarda Tunus'ta tutuklanan Tunus Adalet ve Eşitlik Derneği insan hakları grubu üyesi ve LGBTI+ aktivisti, Rania Amdouni, serbest bırakıldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, 26 yaşındaki insan hakları savunucusu Amdouni'nin avukatı, ''polise hakaret ve ahlakı kötüye kullanma'' suçlamalarıyla hapse atılan Rania'nın davası hakkında "Tunus'ta 'ifade özgürlüğü ile ilgili endişelere' yol açtı" dedi.

Avukat Yassin Azzaza "Rania'nın bugün temyiz mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına sevindik, ancak özgürlüklerle ilgili endişelerimiz devam ediyor, çünkü Rania aylardır polis sendikalarının bazı Facebook sayfaları tarafından tacize maruz kalıyor" dedi.

Aktivistler, Amdouni'nin başkentteki günlük protestoların görünür bir parçası haline geldiği için Şubat ayından bu yana giderek daha fazla hedef alındığını söyledi.

Salı günü, Uluslararası Af Örgütü MENA direktör yardımcısı Emna Guellali, "Rania Amdouni'nin tutuklanması ve soruşturması, tacize maruz kalan aktivistlere, polis tacizini bildirmeye cesaret ederlerse kurbandan sanığa dönüşme riskiyle karşı karşıya kalacaklarına dair tüyler ürpertici bir mesaj veriyor" dedi.

Protestocular, devrimin 10. yıldönümünün ertesi günü olan 15 Ocak'tan beri Tunus'ta toplumsal eşitlik ve işe erişim çağrısında bulunuyorlar. Polis, protestolar sırasında 1.600'den fazla kişiyi tutukladı ve onlarcası kötü muamele ve işkenceden şikayet etti. Tunuslu yetkililer suçlamaları reddetti ve polisin iyi performans gösterdiğini söylediler.