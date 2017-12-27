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Dünya

Tunus, Emirates Havayolları’na ait uçakların ülkeye inişini yasakladı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu, geçen hafta Tunuslu kadınları 'vize kısıtlaması' gerekçesiyle uçağa almamıştı

27 Aralık 2017 01:08

Tunuslu kadın yolcuları uçuşa almadığı haberlerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait Emirates Havayolları’na ait uçakların Tunus’a iniş yapmadı yasaklandı.

Tunus Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Tunus Ulaştırma Bakanlığı, Emirates Havayolları’nın seferlerini, söz konusu şirket uçuşlarını uluslararası kanunlara ve anlaşmalara uygun şekilde gerçekleştirinceye kadar durdurma kararı almıştır” dendi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Tunus'ta geçen cuma günü yerel basında Emirates Havayolları’yla yolculuk edecek Tunuslu kadınların uçağa alınmadığı iddiaları yer almıştı. BAE'ye ait havayolu şirketi, haberlerin ardından yaptığı açıklamada, Tunuslu kadın yolcuların vizelerine kısıtlama getirildiğini bildirmişti. 

BAE Büyükelçisi, bakanlığa çağrıldı

Tunus resmi haber ajansı TAP ise Tunus'taki BAE Büyükelçisi Salim İsa el-Kattam Zeabi'nin cuma günü dışişleri bakanlığına çağrıldığını duyurmuştu. Tunus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, büyükelçinin, 'sınırlamanın geçici ve güvenlik işlemleri ile ilgili olduğu ve sınırlamanın kaldırıldığı' yönündeki sözleri paylaşılmıştı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Kargaş, Tunuslu kadın yolcuların Dubai uçuşlarına alınmamasının 'güvenlik istihbaratı' gerekçesiyle alındığını söylemişti. Tunus basını da BAE'nin elinde Tunuslu ya da Tunus pasaportuyla seyahat eden bir kadının terör saldırısı düzenleyebileceğine dair istihbarat olduğu iddialarını aktarmıştı.

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