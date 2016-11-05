TunnelBear’dan Türkiye’deki kullanıcılara destek

Dünyanın en çok kullanılan VPN servislerinden biri olan TunnelBear, HDP milletvekillerine yönelik operasyonun ardından sosyal medya sitelerine erişimde sıkıntı yaşanan Türkiye’deki kullanıcılar için veri paylaşımının sınırsız olduğunu duyurdu.

HDP’li milletvekillerine yönelik olarak dün gece eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar sırasında Türkiye’deki kullanıcılar Facebook, Twitter ve WhatsApp başta olmak üzere birçok internet servisine ulaşımda sıkıntı yaşamıştı.

​İnternet kesintilerinin ve ulaşım engellerinin sıklıkla yaşandığı Türkiye’deki son gelişmelere dair Twitter üzerinden açıklama yapan TunnelBear, “Türkiye’deki dostlarımız, artık TunnelBear’ı kullanmak için sınırsız veriye sahipsiniz. İnternet açık olduğunda güzeldir” ifadelerine yer verdi.