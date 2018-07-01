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TÜNELİ TRAFİĞE KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPTILAR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ta asker eğlencesi yapan gençler tüneli kapattılar

01 Temmuz 2018 03:39

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş\'ta asker eğlencesi yapan gençler tüneli kapattılar. Bazı sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. 
Beşiktaş\'ta askere gitmeye hazırlanan gençler, Şişli\'den Dolmabahçe\'ye otomobilleriyle konvoy halinde ve kornalar eşliğinde ilerledi. Dolmabahçe Tüneli\'ne girdiklerinde ise araçlarını durdurdular. Burada askere gidecek olan arkadaşlarını havaya atıp tutan gençlere, sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. 

Görüntü Dökümü:
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-Tünelden görüntü
-Asker eğlencesi yapanlardan görüntü
-Genel ve Detaylar
 
 

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