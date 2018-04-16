TÜNELDEKİ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

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Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA Üsküdar bu sabah Tantavi tünelinde kazaya karışan 3 araçtan biri takla attı

16 Nisan 2018 19:51

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA
Üsküdar bu sabah Tantavi tünelinde kazaya karışan 3 araçtan biri takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken yoğunluğu yaşandı.
Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, hızla gelen bir aracın oluşan trafik nedeniyle duran önündeki araca çarparak yan dönüp takla atıyor.
Arkadan gelenler durdurdukları araçlarından inerek takla atan araçtaki sürücüye yardım için koşuyor. Takla atan aracın etrafından bir anda kalabalık oluşuyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Seyir halindeki araçlar
-Hızla gelen aracın önündeki araca çarparak yan dönüp takla atması
-Araçlarını durdurarak kaza yapan araca koşanlar

16.04.2018 - 10.01 Haber Kodu : 180416012

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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