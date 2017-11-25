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Tünelde kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde bulunan Yunus Emre Tüneli'nde, TIR'ın çarptığı forkliftin operatörü İslam Kocakoç öldü, kamyonetteki 3 kişi yaralandı

25 Kasım 2017 19:49

Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Ünye ilçesinde bulunan Yunus Emre Tüneli\'nde, TIR\'ın çarptığı forkliftin operatörü İslam Kocakoç öldü, kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ünye ilçesinde bulunan Yunus Emre Tüneli\'nde meydana geldi. Ordu\'dan Samsun yönüne giden Yalçın D. yönetimindeki 48 YZ 465 plakalı TIR, önce önünde giden Yusuf S. yönetimindeki 52 LF 191 plakalı kamyonete ve ardından İslam Kocakoç yönetimindeki forklifte çarptı. Çapmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen forklift operatörü İslam Kocakoç kaza yerinde öldü. Kamyonette bulunan ve kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi ile sürücü Yusuf S. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücü Yusuf S.\'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. TIR sürücüsü Yalçın D. polis tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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