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Tünel inşaatında göçük; bir işçi hayatını kaybetti

Rize'de yapımı süren Güneyce Tüneli'nde meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi

12 Kasım 2014 20:18

İkizdere ilçesinde inşaat halindeki tünelde meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçiden 3'ü kurtarıldı. göçükte mahsur kalan bir işçi, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Güney mevkisinde yapımına devam edilen yol çalışmaları kapsamında inşa edilen tünelde henüz belirlenemeyen bir nedeniyle göçük oluştu.

Tünelde çalışan ve göçük nedeniyle mahsur kalan işçilerden 3'ü, arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yapım aşamasındaki tünelin girişinde meydana gelen göçükte çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, yaptıkları aramada mahsur kalan işçilerden Mustafa Çoban'ı (50) bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İkizdere Kaymakamı Abdil Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, göçükte mahsur kalan 3 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bu işçilerden ikisinin ayağından, diğerinin de sırtından yaralandığını anlatan Koç, "Maalesef bir vatandaşımız ise ölü olarak toprak altından çıkarıldı. Şuanki belirlemelere göre toprak altında başka kimse yok" dedi.

 

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