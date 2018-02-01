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Tünektepe ihalesi 66 turda tamamlandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın en gözde seyir alanlarından Tünektepe'ye inşa edilecek otelin yanı sıra Tünektepe ile Sarısu arasındaki teleferik ve sahilde 1000 metrekarelik alanın işletilmesi ihalesi, 66 tur sonunda yıllık 1 milyon 660 bin l

01 Şubat 2018 20:32

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın en gözde seyir alanlarından Tünektepe\'ye inşa edilecek otelin yanı sıra Tünektepe ile Sarısu arasındaki teleferik ve sahilde 1000 metrekarelik alanın işletilmesi ihalesi, 66 tur sonunda yıllık 1 milyon 660 bin liraya kiralandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nce, Kemer yolu yönünde, Liman Kavşağı\'ndan 6.5 kilometre uzaklıkta, 618 metre yükseklikte bulunan gözde seyir alanlarından Tünektepe\'ye yapılacak projenin ihalesi gerçekleştirildi. Belediye Encümen Salonu\'ndaki ihaleye, dosya alan 6 firmadan 2\'si katıldı. Kapalı teklif usulüyle başlayan ihalede, yıllık işletme bedeli, büyükşehir belediyesi tarafından en az 150 bin lira olarak belirlendi. Alga İnşaat ile Altındağ Otelcilik iş ortaklığı, kapalı zarfta 190 bin, Çağdan Mühendislik ile Aska Otomotiv iş ortaklığı ise 220 bin lira teklif verdi.
66 TUR, 4 MOLA
Tekliflerin ardından açık artırmaya geçildi. En az 5 bin lira ile başlayan artırmada kıyasıya rekabet yaşandı. Taraflar, 66 tur süren artırma sırasında, 4 defa ara isteyerek, telefonla ortaklarına durumu bildirdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren ihaleyi, 1 milyon 660 bin lira teklif veren Çağdan Mühendislik ile Aska Otomotiv iş ortaklığı kazandı. İhale, belediyenin resmi sitesi \'www.antalya.bel.tr\'den canlı yayınlandı.
TESİS 35 MİLYONA YAPILACAK
Tünektepe turizm tesisinin yapımı ve işletilmesi, yap- işlet- devret modeli ile gerçekleştirilecek. Şirket, belediyeye yıllık 1 milyon 660 bin lira işletim bedeli verecek. İhaleyi kazanan firma, 35 milyon 869 bin liraya inşa edeceği tesisin, 29 yıllığına işletme hakkına sahip oldu.
30 ODALI OTEL VAR
16 bin 600 metrekarelik alanda yapılacak inşaatta, 30 odalı otel yer alıyor. İşletme, aynı zamanda restoran, kafe, büfe, satış ve sergi salonlarını da inşa edecek. İhaleyi kazanan firma, büyükşehir belediyesi tarafından geçen yıl hizmete alınan 8 kişilik ve tek yöne saatte 1200 kişi taşıyan 35 teleferiği de işletme hakkına sahip olacak. Firma, ayrıca Konyaaltı sahilinde, 6 metrekarelik büfe ve 24 metrekarelik gölgelikten oluşan toplam 1000 metrekarelik şezlong alanından meydana gelen yeri de işletecek.

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