Tunceli'ye bir günde 2. saldırı... Bölgeye askeri birlikler sevk edildi

Pülümür'ün Kırklare Köyü'nün dağlık alanında bulunan özel bir şirkete ait krom maden ocağı bugün öğle saatlerinde silahlı bir grup tarafından basıldı. Silah tehdidi ile çalışanları etkisiz hale getiren saldırganlar, şantiye binası ile 6 aracı ateşe verip yaktı. Saldırganlar daha sonra henüz sayıları belirlenemeyen bazı çalışanları da yanlarına alarak ormanlık alana doğru kaçtı.

Olayın duyulmasından sonra Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle bölgeye Jandarma Özel Harekat Timleri indirilerek, geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyona Kobra helikopterler de destek verirken, saldırganların yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor. Şantiyeyi basan grubun PKK'lı mı ya da başka bir örgüte ait mi olduğunun da araştırıldığı öğrenildi.

İlk saldırı Kanoğlu köyüne

Tunceli' nin merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kanoğlu köyüne sabaha karşı kaleşnikof silahlarla saldırı düzenlendi. Sabaha karşı 04.00 sıralarında Kanoğlu köyüne gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler köyün girişinde bulunan bir eve girmeye çalıştı. Evin demir kapısını zorlayan şahıslar eve rastgele ateş açtıktan sonra köydeki diğer bazı evlere de silahlı saldırıda bulundu. Şans eseri ölen yada yaralalan kimsenin olmadığı olayın ardından köyde güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Demirtaş: Bunlar çözüm sürecini engelleyemez

BDP Genel Başkanı Demirtaş, Tunceli' deki köye saldırı olayıyla ilgili,"Bunların hiçbirisi çözüm sürecini engeleyemez. Çözüm süreci devam edecek. Tunceli' de ne yaşandığını bilmiyoruz. Kaldıki saldırıyı düzenleyenlerin PKK' lı olup olmadığını da bilmiyoruz.PKK nın dönüş yolunda zaman zaman böyle şeyler yaşanabilir" dedi.