Tunceli'de bir köye kalaşnikoflu saldırı

Önceki gün Cizre’de PKK’nın sözde asayiş birimi kurması ve yol kontrolü yapması, dün Tunceli'de karakol yapımına giden bir şantiye şefinin teröristler tarafından kaçırılmasının ardından bir flaş gelişme daha yaşandı. Sabaha karşı Tunceli'nin merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kanoğlu Köyü'ne sabaha karşı kalaşnikof silahlarla saldırı düzenlendi.

Sabaha karşı 04.00 sıralarında Kanoğlu Köyü'ne gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler köyün girişinde bulunan bir eve girmeye çalıştı. Evin demir kapısını zorlayan şahıslar eve rastgele ateş açtıktan sonra köydeki diğer bazı evlere de silahlı saldırıda bulundu. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından köyde güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı...