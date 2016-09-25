"Tunceli'nin Ovacık ilçesinin dünyayla iletişimi kesildi" iddiası

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan çatışma ardından Türk Telekom’a ait fiberoptik kabloların zarar gördüğü, sabit ve mobil telefon hatlarının tamamen kesildiği, ilçede oturanlarla iletişim kurulamadığı iddia edildi.

DHA'nın haberine göre, Hozat ile Ovacık ilçeleri arasında yer alan Akören Köyü yakınlarında dün öğlen saatlerinde güvenlik güçleri ile bir grup TKP/ML TİKKO örgüt üyesi arasında çıkan ve akşam saatlerine kadar süren çatışma sırasında bölgenin yoğun bombalanması ve şiddetli çatışmaların yaşanmasının ardından aynı bölgede geçen ve Ovacık ilçesinin dünya ile iletişimini sağlayan fiberoptik kablolar zarar gördü.

Kabloların kopması nedeniyle dün öğle saatlerinden itibaren Ovacık İlçesi ile iletişiminin kesildiği, sabit ve mobil hatlar ve internet hatlarının çalışmadığı belirtildi.

Türk Telekom yetkilileri bölgede operasyon ve çatışma nedeniyle bu aşamada çalışma yapılamadığını, güvenlik birimlerinin izin vermesinden sonra arıza ekiplerinin bölgeye giderek çalışma yapacağını açıkladı.