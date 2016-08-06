Tunceli'nin eski Jandarma Alay Komutanı tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alınan ve daha sonra TSK'dan ihraç edilen Jandarma Alay Komutanı Kurmay Pilot Albay Atila Tamer, Gülen cemaati üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Ağustos'ta Tunceli'de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tamer'in serbest bırakılmasına Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Başsavcılık itirazının kabul edilmesi üzerine Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi, Tamer hakkında tutuklama kararı verdi. Tamer, Konya'nın Kulu ilçesinde polis tarafından gözaltına alınırken, Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı telekonferans yöntemiyle yüzüne okundu. Tamer, daha sonra tutuklanarak Kulu Cezaevi'ne gönderildi.