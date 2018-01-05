Tuncelili öğrencilerin pet şişelerle bowling keyfi

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Ercan Doğan Ortaokulu'nda öğrenciler, beden dersinde labut olarak kullandıkları pet şişelerle bowling oynadı.

Türkiye'de bowling salonu olmayan illerden biri olan Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Ercan Doğan Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencileri beden dersinde öğretmenlerine bowling oynamak istediklerini söyledi. Öğretmen, çocukların bu isteğini eldeki imkanlarla karşılamaya çalıştı. Öğrenciler, içi su dolu pet şişeleri labut, futbol topunu da bowling topu olarak kullandı.

Çocukların bowling oynarken çekilen fotoğrafları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinden paylaşıldı. Fotoğrafların altına ise İlimizde bowling salonu olmasa da öğrencilerimiz yaratıcı düşünce güçleriyle kendi bowling salonunu oluşturmuş' notu düşüldü. (DHA)