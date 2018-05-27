Tunceli'deki Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de 23-27 tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmaları bugün gerçekleşen final yarışmaları ile son buldu.

Munzur Vadisi Milli Parkı Uluslararası Rafting Pistinde gerçekleşen Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmaları bugün sona erdi. 49 takımdan, toplam 300 sporcunun katıldığı şampiyonada U19 kadın-erkek karışık, Mix Open, U19 Women, Open Women ve U23 Man final yarışmaları düzenlendi. Bugün sabah saat 10.00\'da başlayan yarışmalarda finale kalan takımlar, debisi yükselen ve Munzur Çayı\'nın sert akıntılı bölgelerinde kıyasıya mücadeleler ortaya koydu.

Tunceli\'de Munzur Vadisi Uluslararası Rafting pistinde gerçekleşen şampiyonada, Türkiye\'nin farklı illerinde düzenlenecek 3 ve 4\'üncü ayak yarışmaları sonucunda elde edecekleri puanlar sonucu dereceye giren takımlar Türkiye\'yi Avrupa ve Dünya şampiyonasında temsil edecek.

Vali Tuncay Sonel, Tunceli\'nin Türkiye Rafting Şampiyonası\'na ev sahipliği yapmasının bölge için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, \"Tunceli artık bir huzur ve turizm kenti. Türkiye şampiyonası hem ilimize hem bölgeye büyük katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Dünya Rafting şampiyonalarını mutlaka Munzur\'da gerçekleştireceğiz. Bu şampiyonada katkısı olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz\" dedi.

Yarışma sonucunda yapılan puanlamada şu takımlar dereceye girdi:

U19 kadın erkek karışık ;

1. Rizespor

2. Çaykurspor,

3. Düzce Cumayeri Belediyesi

4. Van çatak A takımı

5. Van çatak B takımı

Mix Open;

1.İstanbul Göztepe rafting Kulübü

2.Dalaman Belediyesi

3.Ardeşen belediyesi

4. Pertek Belediyesi A takımı

5. Tunceli Gençlik ve Spor il müdürlüğü takımı

U19 Women;

1. İstanbul Göztepe Rafting Kulübü

2. Dalaman Belediyesi

3. Pertek Belediyesi

4. Yahyalı Belediyesi

5 Hakkari Cilo B takımı

U23 Man;

1.Çaykur

2.Dalaman belediyesi

3. Yusufeli Belediyesi A takımı

4.Yusufeli Belediyesi B takımı

5. Pertek Belediyesi

Open Women;

1.Pertek Belediyesi

2. İstanbul Küçükyalı

3. Dalaman Belediyesi

4 Ardeşen belediyesi

5 Hakkari Cilo

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