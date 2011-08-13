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Yaşam

Tunceli'deki kazıda 13 kişinin kemikleri bulundu TUNCELİ (A.A)

13 Ağustos 2011 19:45

-Tunceli'deki kazıda 13 kişinin kemikleri bulundu TUNCELİ (A.A) - 13.08.2011 - Tunceli'de 65 gündür açlık grevinde olan Hüsnü Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu iddia edilen toplu mezar kazı çalışmalarının ikinci gününde, 13 kişiye ait olduğu belirtilen insan kemiklerine ulaşıldı. 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde girdikleri çatışmada öldürülen 19 kişinin bulunduğu ileri sürülen toplu mezar kazısı, Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan gözetiminde, Çemişgezek ilçesi Sağven Mahallesi'ndeki İlçe Jandarma Komutanlığı yanında üç ayrı noktada sürdürülüyor.  Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, İlçe Jandarma Komutanlığının yanındaki arazide 7, bu noktaya 300 metre uzaklıktaki alanda 4 ve Taratlı köyü yol ayrımında ise 2 olmak üzere toplam 13 kişiye ait olduğu değerlendirilen insan kemiklerine rastlandı. Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan, üç farklı noktada yürütülen kazı çalışmasının ikisini durdurarak, çalışmaları İlçe Jandarma Komutanlığının yanındaki arazide yoğunlaştırdı.

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